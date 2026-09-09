Санду осудила российскую атаку на пункт пропуска и призвала передать Украине ПВО

Президент Молдовы Майя Санду осудила российский удар по пункту пропуска "Старокозачье" на украинско-молдовской границе, а также вторжение в воздушное пространство страны дрона типа "Герань".

Об этом Санду написала в X, передает "Европейская правда".

Президент Молдовы напомнила, что накануне российский дрон вынудил страну временно закрыть воздушное пространство, а в среду Россия атаковала контрольно-пропускной пункт "Старокозачье" на украинско-молдовской границе, убив двух человек.

Санду подчеркнула, что, учитывая эти события, Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны.

"Линия фронта России продвигается дальше на запад – именно поэтому противовоздушная оборона для Украины крайне необходима. Мы осуждаем эти атаки и эту жестокую войну. Наши мысли с жертвами и с Украиной", – написала она.

Санду отметила, что Молдова будет продолжать усиливать свою воздушную разведку и оборону совместно с европейскими партнерами и призывать к более активной поддержке противовоздушной обороны Украины.

Министерство иностранных дел Молдовы также осудило последние атаки РФ на Украину, в частности, удар по пункту пропуска "Старокозачье", в результате которого есть погибшие и раненые.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.