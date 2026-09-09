Премьер Эстонии определился с кандидатурой министра обороны

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил, что предложит бывшему командующему Силами обороны Мартину Херему занять пост нового министра обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам Кристена Михала, Партия реформ официально утвердит кандидата на должность министра обороны во вторник, 15 сентября, на заседании правления.

К этому времени Мартин Херем вернется из-за границы и сможет принять участие в заседании правления.

По словам Михала, в пользу Херема говорит его опыт и понимание того, что необходимо улучшить в сфере управления Министерством обороны. Глава правительства добавил, что, скорее всего, именно Херем и станет новым министром обороны.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михал в частном порядке предложил Херему занять пост нового министра обороны, однако сам Херем пока официально не принял это предложение.

На прошлой неделе министр обороны Эстонии от правящей Партии реформ Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных аудитом проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.

Скандал всплыл на фоне чрезвычайно низких рейтингов правящей коалиции, в которую в настоящее время входят Партия реформ и либеральная "Эстония 200".

В августе из-за ухода двух депутатов из рядов своих партий правящая коалиция Эстонии потеряла большинство в Рийгикогу.

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