Словаччина закупить додаткові винищувачі F-16 у США

Словацький уряд у середу схвалив закупівлю додаткових чотирьох винищувачів F-16 у Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Dennik N.

Адміністрація США оцінила вартість чотирьох літаків у 390 млн євро без ПДВ та мита. Це буде одна з найбільших угод із закупівлі озброєння за часів нинішнього уряду Роберта Фіцо.

Як нагадали в Міністерстві оборони, Словаччина вже придбала 14 таких винищувачів. Наразі в країні перебуває десять із них. Ще чотири літаки знаходяться в Аризоні (США) для потреб підготовки словацьких пілотів. Однак, зазначають у відомстві, цими літаками процес розбудови потенціалу тактичної авіації не завершився.

Міністерство оборони пояснило, що разом із поставками винищувачів Словаччина також будує всю систему, необхідну для їхньої довгострокової експлуатації, – від підготовки пілотів і технічного персоналу через логістичне та сервісне забезпечення до відповідної інфраструктури та системи навчання.

"Розширення наявного парку дозволить краще використовувати вже створені кадрові, технічні та логістичні потужності без необхідності впровадження додаткового типу тактичного літака та створення окремої системи його підтримки", – додали у Міноборони.

Очікується, що літаки будуть поставлені до кінця 2030 року.

Нагадаємо, у травні Польща отримала першу партію з трьох винищувачів F-35 виробництва американської компанії Lockheed Martin.

У серпні до Польщі прибула друга партія винищувачів F-35. Загалом країна замовила 32 таких літаки.

Писали, що у зв’язку з провалом програми створення винищувача FCAS та відсутністю доступних альтернатив останнього покоління Іспанія змушена продовжити термін експлуатації свого парку літаків F-18.