Словакия закупит дополнительные истребители F-16 у США

Правительство Словакии в среду одобрило закупку ещё четырёх истребителей F-16 у Соединённых Штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dennik N.

Администрация США оценила стоимость четырёх самолётов в 390 млн евро без НДС и пошлин. Это станет одной из крупнейших сделок по закупке вооружения за время пребывания у власти нынешнего правительства Роберта Фицо.

Как напомнили в Министерстве обороны, Словакия уже приобрела 14 таких истребителей. В настоящее время в стране находится десять из них. Еще четыре самолета находятся в Аризоне (США) для нужд подготовки словацких пилотов. Однако, отмечают в ведомстве, этими самолетами процесс развития потенциала тактической авиации не завершился.

Министерство обороны пояснило, что наряду с поставками истребителей Словакия также создает всю систему, необходимую для их долгосрочной эксплуатации, – от подготовки пилотов и технического персонала через логистическое и сервисное обеспечение до соответствующей инфраструктуры и системы обучения.

"Расширение имеющегося парка позволит лучше использовать уже созданные кадровые, технические и логистические мощности без необходимости внедрения дополнительного типа тактического самолета и создания отдельной системы его поддержки", – добавили в Минобороны.

Ожидается, что самолеты будут поставлены до конца 2030 года.

Напомним, в мае Польша получила первую партию из трёх истребителей F-35 производства американской компании Lockheed Martin.

В августе в Польшу поступила вторая партия истребителей F-35. Всего страна заказала 32 таких самолета.

Сообщалось, что в связи с провалом программы создания истребителя FCAS и отсутствием доступных альтернатив последнего поколения Испания вынуждена продлить срок эксплуатации своего парка самолетов F-18.