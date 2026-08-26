Польща очікує на ще одну партію винищувачів F-35

У середу до Польщі прибуде друга партія винищувачів F-35, замовлених в американської компанії Lockheed Martin.

Про це в мережі X повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає "Європейська правда".

Міністр оголосив, що п’ять нових винищувачів вже прямують до 32-ї бази тактичної авіації в Лаську Лодзького воєводства.

"Це підкріплення не лише боєздатності ВПС, а й усієї системи безпеки, яку ми створюємо разом із нашими союзниками", – наголосив Косіняк-Камиш.

Разом з новоприбулими літаками Польща матиме на озброєнні вісім винищувачів F-35.

Перші три F-35 – багатоцільові літаки п'ятого покоління виробництва американської компанії Lockheed Martin – прибули на 32-гу тактичну авіабазу в Лаську у другій половині травня.

У 2020 році Польща замовила для своїх Повітряних сил 32 багатоцільові літаки F-35. Зазначається, що винищувачі будуть відправлені на 32-гу тактичну авіабазу в Лаську, де зараз розміщені деякі польські F-16, а на наступному етапі – на 21-шу тактичну авіабазу у Свідвині, де були розгорнуті нещодавно виведені з експлуатації радянські Су-22.

Нагадаємо, у березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.

Повідомлялося, що 26 серпня уряд Іспанії дав "зелене світло" спільній іспано-польській закупівлі літаків-заправників Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).