США 10-11 вересня проведуть переговори про створення військової бази у Польщі

У четвер та п’ятницю, 10-11 вересня, американська делегація в Польщі огляне потенційні місця розташування постійних військових баз США.

Про це йдеться на сайті RMF24, пише "Європейська правда".

Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков’як-Чарнецька повідомила, що у Польщі перебуває керівник групи Піта Гегсета, який веде переговори з польською стороною щодо потенційних місць розташування американських військ.

Йдеться про можливе розміщення американської військової бази на території заходу Польщі.

"Найближчі 48 годин у польсько-американських відносинах мають вирішальне значення", – каже Собков’як-Чарнецька.

Про можливість створення військової бази США у Польщі йдеться ще з 2018 року, коли цю ідею запропонував тодішній президент Анджей Дуда. Але лише у червні 2026 року уряд Польщі перейшов до її офіційного оформлення: схвалив постанову, яка відкриває формальний процес створення постійної бази військ США на території країни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про можливість збільшення американського військового контингенту в Польщі.