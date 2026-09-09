10–11 сентября США проведут переговоры о создании военной базы в Польше
В четверг и пятницу, 10–11 сентября, американская делегация в Польше осмотрит потенциальные места размещения постоянных военных баз США.
Об этом сообщается на сайте RMF24, пишет "Европейская правда".
Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чарнецка сообщила, что в Польше находится руководитель группы Пита Хегсета, который ведет переговоры с польской стороной о потенциальных местах размещения американских войск.
Речь идет о возможном размещении американской военной базы на территории западной Польши.
"Ближайшие 48 часов в польско-американских отношениях имеют решающее значение", – говорит Собковьяк-Чарнецка.
О возможности создания военной базы США в Польше говорили еще с 2018 года, когда эту идею предложил тогдашний президент Анджей Дуда. Но только в июне 2026 года правительство Польши приступило к её официальному оформлению: приняло постановление, которое запускает формальный процесс создания постоянной базы войск США на территории страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности увеличения американского военного контингента в Польше.