Біля берегів Ірландії перед візитом Трампа помітили великий невідомий дрон

Поліція Ірландії проводить розслідування щодо повідомлень про великий невідомий дрон, що літав біля східного узбережжя за кілька днів до візиту президента США Дональда Трампа до країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTE.

8 вересня близько 17:00 пілот комерційного літака, що прямував до аеропорту Дубліна, повідомив, що побачив великий дрон біля узбережжя графства Віклоу.

Інших пілотів, які в той час перебували в повітрі, попередили про можливу присутність дрона над Ірландським морем.

AirNav Ireland – напівдержавна компанія, відповідальна за прийом повідомлень про інциденти, пов’язані з авіаційною безпекою, – підтвердила, що літак, який вчора прибував до Дубліна, повідомив про можливе спостереження дрона.

Відповідно до стандартних процедур безпеки було складено звіт про безпеку, а про спостереження повідомлено поліцію An Garda Síochána.

У AirNav зазначили, що оскільки ця справа наразі перебуває на розгляді відповідних органів, вони не можуть надавати додаткових коментарів на даний момент.

Ірландське управління цивільної авіації (IAA) повідомило, що у вівторок ввечері отримало повідомлення про спостереження дрона.

IAA підтвердило, що в той час у цьому районі не проводилося жодних санкціонованих польотів цивільних дронів.

Повідомлення про появу дрона, ймовірно, викличе питання щодо безпеки перед прибуттям Трампа.

За повідомленнями, це також сталося в період значних перебоїв у авіасполученні між Великою Британією та Ірландією через проблеми з управлінням повітряним рухом у Британії, а також у той час, коли в Дубліні завершувалася зустріч міністрів сільського господарства ЄС.

У грудні минулого року дрони були помічені біля Дублінської затоки під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Однак на початку головування Ірландії в ЄС у липні поліція Ірландії заявила, що значно інвестувала в свої можливості щодо виявлення та протидії дронам.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.