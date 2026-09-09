У берегов Ирландии перед визитом Трампа заметили большой неизвестный дрон

Полиция Ирландии проводит расследование по поводу сообщений о большом неизвестном дроне, который летал у восточного побережья за несколько дней до визита президента США Дональда Трампа в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTE.

8 сентября около 17:00 пилот коммерческого самолета, направлявшегося в аэропорт Дублина, сообщил, что заметил большой дрон у побережья графства Уиклоу.

Других пилотов, находившихся в то время в воздухе, предупредили о возможном присутствии дрона над Ирландским морем.

AirNav Ireland – полугосударственная компания, ответственная за прием сообщений об инцидентах, связанных с авиационной безопасностью, – подтвердила, что самолет, который вчера прибывал в Дублин, сообщил о возможном наблюдении дрона.

В соответствии со стандартными процедурами безопасности был составлен отчет о безопасности, а о наблюдении сообщили в полицию An Garda Síochána.

В AirNav отметили, что, поскольку это дело в настоящее время находится на рассмотрении соответствующих органов, они не могут давать дополнительных комментариев на данный момент.

Ирландское управление гражданской авиации (IAA) сообщило, что во вторник вечером получило сообщение о замеченном дроне.

IAA подтвердило, что в то время в этом районе не проводилось никаких санкционированных полётов гражданских дронов.

Сообщение о появлении дрона, вероятно, вызовет вопросы относительно безопасности перед прибытием Трампа.

По сообщениям, это также произошло в период значительных перебоев в авиасообщении между Великобританией и Ирландией из-за проблем с управлением воздушным движением в Великобритании, а также в то время, когда в Дублине завершалась встреча министров сельского хозяйства ЕС.

В декабре прошлого года дроны были замечены у Дублинского залива во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Однако в начале председательства Ирландии в ЕС в июле полиция Ирландии заявила, что вложила значительные средства в развитие своих возможностей по обнаружению и противодействию дронам.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.