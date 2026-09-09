ЗМІ: у Трампа не стали перешкоджати санкціям Британії проти поселень Ізраїлю

Адміністрація американського президента Дональда Трампа не виступила проти ініціативи під егідою Великої Британії щодо введення нових санкцій проти незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Про це Axios повідомили американські посадовці та західні дипломати, пише "Європейська правда".

Два обізнаних співрозмовники зазначили, що під час телефонної розмови американський президент Дональд Трамп не висловив заперечень і не попросив британського прем’єр-міністра Енді Бермена змінити курс.

За словами співрозмовників, американські посадовці, зокрема, повідомили своїм британським колегам, що поділяють їхні занепокоєння щодо політики уряду Біньяміна Нетаньягу на Західному березі річки Йордан, навіть якщо вони не погоджуються з цими конкретними санкціями.

Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд оголосив про заборону імпорту товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також про введення додаткових санкцій.

Державний секретар США Марко Рубіо, своєю чергою, заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії.

А Ізраїль, своєю чергою, ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії.