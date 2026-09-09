СМИ: у Трампа не стали препятствовать санкциям Великобритании против израильских поселений

Администрация американского президента Дональда Трампа не выступила против инициативы под эгидой Великобритании о введении новых санкций в отношении незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом Axios сообщили американские чиновники и западные дипломаты, пишет "Европейская правда".

Два осведомлённых собеседника отметили, что во время телефонного разговора американский президент Дональд Трамп не высказал возражений и не попросил британского премьер-министра Энди Бермена изменить курс.

По словам собеседников, американские чиновники, в частности, сообщили своим британским коллегам, что разделяют их озабоченность по поводу политики правительства Биньямина Нетаньяху на Западном берегу реки Иордан, даже если они не согласны с этими конкретными санкциями.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд объявил о запрете импорта товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также о введении дополнительных санкций.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании.

А Израиль, в свою очередь, принял ряд ответных мер на санкции Великобритании.