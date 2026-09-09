У Молдові допускають летальні випадки у майбутньому через російські дрони

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий не виключає можливості летальних випадків у країні через можливі інциденти із російськими дронами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV8.

Анатолій Носатий допустив це після останніх інцидентів з російськими дронами на території Молдови.

"Ми не виключаємо летальних випадків найближчим часом, – сказав Носатий. – Доки триває війна і Росія атакує цивільні об’єкти, вбиває людей в Україні, ці наслідки можуть поширитися й на інші країни, що знаходяться поблизу зони бойових дій".

Міністр оборони визнав, що Республіка Молдова має прогалини у забезпеченні системами від російських атак, особливо від новітніх дронів.

Також Носатий нагадав, що Молдова поки що не має системи оповіщення населення у разі таких загроз і що потрібні якнайшвидші інвестиції в цю сферу.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою. Серед постраждалих внаслідок удару є, зокрема, громадянин Молдови.