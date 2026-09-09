В Молдове допускают возможность летальных исходов в будущем из-за российских дронов

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый не исключает возможности гибели людей в стране из-за возможных инцидентов с российскими дронами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV8.

Анатолий Носатый допустил такую возможность после недавних инцидентов с российскими дронами на территории Молдовы.

"Мы не исключаем смертельных случаев в ближайшее время, – сказал Носатый. – Пока продолжается война и Россия атакует гражданские объекты, убивает людей в Украине, эти последствия могут распространиться и на другие страны, находящиеся вблизи зоны боевых действий".

Министр обороны признал, что у Республики Молдова есть пробелы в обеспечении системами защиты от российских атак, особенно от новейших дронов.

Также Носатый напомнил, что у Молдовы пока нет системы оповещения населения в случае таких угроз и что необходимы как можно более быстрые инвестиции в эту сферу.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой. Среди пострадавших в результате удара есть, в частности, гражданин Молдовы.