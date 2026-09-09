Як росіяни втікають з Росії і чому це створює загрози для Грузії

Величезні черги, причому лише в один бік. Така картина спостерігається останніми тижнями на російсько-грузинському кордоні.

Величезна кількість росіян, наляканих чутками про мобілізацію, поспішають якнайшвидше покинути РФ.

І Грузія для них – найзручніший варіант. Наявність сухопутного кордону, безвізовий режим, лояльне ставлення з боку грузинського уряду вже зробили Грузію зручним місцем проживання для багатьох російських експатів.

Про масовий приплив громадян Росії до Грузії і те, які це може мати наслідки, читайте в статті Юрія Панченка та Амірана Хевцуріані Втеча від мобілізації: як росіяни "штурмують" Грузію перед виборами та які загрози це несе. Далі – стислий її виклад.

Згідно з наявною інформацією, лише за передостанній тиждень серпня через контрольно-пропускний пункт "Верхній Ларс" Росію залишили понад 113 тисяч осіб і понад 33 тисячі автомобілів. Це рекордний показник пасажиропотоку через цей пропускний пункт.

Різке збільшення транскордонного руху багато спостерігачів розглядають як один із непрямих індикаторів посилення в російському суспільстві побоювань, пов’язаних із можливим оголошенням нової хвилі мобілізації.

Подібні настрої значною мірою зумовлені кроками російської влади за останні місяці. РФ послідовно посилює механізми призову громадян на військову службу, активізує збір і систематизацію даних про резервістів, а також розширює повноваження Росгвардії.

Масовий приплив громадян Росії не є для Грузії новим явищем. Аналогічна ситуація вже спостерігалася у вересні 2022 року, коли російський лідер Володимир Путін уперше оголосив "часткову військову мобілізацію".

За підсумками перепису населення 2024 року чисельність громадян РФ, які проживають у Грузії, становила майже 38 тисяч осіб – третину від усіх іноземців, що мешкають у країні.

А вже до 2026 року кількість росіян зросла до 72 тисяч. Це становить 2% населення Грузії.

Нинішній бум може подвоїти цю цифру, особливо якщо Росія дійсно почне мобілізацію.

За словами одного із лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Іраклія Павленішвілі, лише з 2022 року в Грузії було зареєстровано до 40 тисяч російських компаній. "Вони створюють ще більше проблем для грузинського малого та середнього бізнесу, який і без того перебуває у скрутному становищі", – переконаний опозиціонер.

Крім того, у Тбілісі й Батумі за останні кілька років вдвічі зросла вартість оренди квартир.

А разом із демонстративним небажанням вивчати грузинську мову та часто зневагою до місцевих правил зростає негативне ставлення до приїжджих з боку грузинського суспільства.

І це – далеко не всі проблеми, пов’язані з масовою втечею з РФ.

За останні роки південнокавказька країна неодноразово стикалася зі спробами в’їзду до країни осіб, пов’язаних із російською державною пропагандистською системою. А також людей, чия діяльність прямо чи опосередковано була пов’язана з порушенням законодавства Грузії щодо її окупованих територій.

Крім того, в умовах масштабних і недостатньо контрольованих міграційних потоків закономірно зростають ризики для державної безпеки.

До Грузії легко можуть потрапити люди, пов’язані з російськими спецслужбами.

Можливими є активізація розвідувальної або інформаційної діяльності, розширення економічних і соціальних важелів впливу, а також посилення російської політичної та інформаційної присутності.

Ситуація з масовим заїздом росіян до Грузії поступово перетворюється на бомбу сповільненої дії, здатну підірвати ситуацію в країні.

Втім, грузинська влада старанно ігнорує цю проблему.

Очевидне небажання бачити проблему лише збільшує ймовірність соціального вибуху.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка та Амірана Хевцуріані Втеча від мобілізації: як росіяни "штурмують" Грузію перед виборами та які загрози це несе.