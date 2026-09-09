Как россияне бегут из России и почему это создает угрозу для Грузии

Огромные очереди, причем только в одну сторону. Такая картина наблюдается в последние недели на российско-грузинской границе.

Огромное количество россиян, напуганных слухами о мобилизации, спешат как можно быстрее покинуть РФ.

И Грузия для них – самый удобный вариант. Наличие сухопутной границы, безвизовый режим, лояльное отношение со стороны грузинского правительства уже сделали Грузию удобным местом проживания для многих российских экспатов.

О массовом притоке граждан России в Грузию и о том, какие последствия это может иметь, читайте в статье Юрия Панченко и Амирана Хевцуриани Бегство от мобилизации: как россияне "штурмуют" Грузию перед выборами и какие угрозы это несет. Далее – краткое изложение статьи.

Согласно имеющейся информации, только за предпоследнюю неделю августа через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" Россию покинули более 113 тысяч человек и более 33 тысяч автомобилей. Это рекордный показатель пассажиропотока через этот пропускной пункт.

Резкое увеличение трансграничного движения многие наблюдатели рассматривают как один из косвенных индикаторов усиления в российском обществе опасений, связанных с возможным объявлением новой волны мобилизации.

Подобные настроения в значительной степени обусловлены действиями российских властей за последние месяцы. РФ последовательно ужесточает механизмы призыва граждан на военную службу, активизирует сбор и систематизацию данных о резервистах, а также расширяет полномочия Росгвардии.

Массовый приток граждан России не является для Грузии новым явлением. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в сентябре 2022 года, когда российский лидер Владимир Путин впервые объявил "частичную военную мобилизацию".

По итогам переписи населения 2024 года численность граждан РФ, проживающих в Грузии, составляла почти 38 тысяч человек – треть от всех иностранцев, проживающих в стране.

А уже к 2026 году количество россиян выросло до 72 тысяч. Это составляет 2% населения Грузии.

Нынешний бум может удвоить эту цифру, особенно если Россия действительно начнёт мобилизацию.

По словам одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Павленишвили, только с 2022 года в Грузии было зарегистрировано до 40 тысяч российских компаний. "Они создают еще больше проблем для грузинского малого и среднего бизнеса, который и без того находится в тяжелом положении", – убежден оппозиционер.

Кроме того, в Тбилиси и Батуми за последние несколько лет стоимость аренды квартир выросла вдвое.

А на фоне демонстративного нежелания изучать грузинский язык и зачастую пренебрежения местными правилами растёт негативное отношение к приезжим со стороны грузинского общества.

И это – далеко не все проблемы, связанные с массовым бегством из РФ.

За последние годы южнокавказская страна неоднократно сталкивалась с попытками въезда в страну лиц, связанных с российской государственной пропагандистской системой. А также людей, чья деятельность прямо или косвенно была связана с нарушением законодательства Грузии в отношении её оккупированных территорий.

Кроме того, в условиях масштабных и недостаточно контролируемых миграционных потоков закономерно возрастают риски для государственной безопасности.

В Грузию легко могут попасть люди, связанные с российскими спецслужбами.

Возможны активизация разведывательной или информационной деятельности, расширение экономических и социальных рычагов влияния, а также усиление российского политического и информационного присутствия.

Ситуация с массовым приездом россиян в Грузию постепенно превращается в бомбу замедленного действия, способную взорвать обстановку в стране.

Впрочем, грузинские власти старательно игнорируют эту проблему.

Очевидное нежелание признавать проблему лишь увеличивает вероятность социального взрыва.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Амирана Хевцуриани Бегство от мобилизации: как россияне "штурмуют" Грузию перед выборами и какие угрозы это несет.