У Румунії оцінюють доцільність скорочення кількості депутатів

У парламенті Румунії починають аналіз пропозицій щодо скорочення чисельності депутатів у Палаті депутатів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У Постійному бюро Палати депутатів Румунії почали формування робочої групи для аналізу законодавчих пропозицій щодо скорочення чисельності депутатів. До її складу мають увійти 15 парламентарів, з пропорційним представництвом різних політсил.

Робоча група повинна буде перевірити, як втілення пропозицій вплине на представництво і якими будуть наслідки для кожного конкретного виборчого округу в країні.

Ще 15 років тому румуни на референдумі підтримали ідею про скорочення чисельності депутатів до 300 замість 464 і до її обговорення поверталася також попередня коаліція, проте конкретних рішень досі не ухвалили.

У Німеччині в 2023 році затвердили суперечливу виборчу реформу, яка скорочує склад Бундестагу на наступних виборах.