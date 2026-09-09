В Румынии оценивают целесообразность сокращения числа депутатов

В парламенте Румынии приступают к анализу предложений о сокращении численности депутатов в Палате депутатов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В Постоянном бюро Палаты депутатов Румынии приступили к формированию рабочей группы для анализа законодательных предложений о сокращении численности депутатов. В её состав должны войти 15 парламентариев, с пропорциональным представительством различных политических сил.

Рабочая группа должна будет проверить, как реализация предложений повлияет на представительство и какими будут последствия для каждого конкретного избирательного округа в стране.

Еще 15 лет назад румыны на референдуме поддержали идею сокращения численности депутатов до 300 вместо 464, и к ее обсуждению возвращалась также предыдущая коалиция, однако конкретных решений до сих пор не принято.

В Германии в 2023 году была утверждена спорная избирательная реформа, которая сокращает состав Бундестага на следующих выборах.