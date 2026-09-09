У Молдові затвердили план енергетичної підготовки до зими

Уряд Молдови затвердив план підготовки до найближчої зими, в який закладають рішення на випадок можливих проблем.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Затверджений урядом Молдови план підготовки до опалювального сезону 2026-27 років передбачає заходи для стабільного забезпечення країни електроенергією, газом, теплом і нафтопродуктами.

Документ підготували на тлі зростання цін на газ на міжнародних ринках, ризиків, пов’язаних з російсько-українською війною та наслідками літньої посухи.

Серед іншого, план передбачає диверсифікацію джерел постачання газу і збільшення запасів. До 1 листопада постачальників зобов’язують створити запаси обсягом 15% річного споживання.

Передбачають створення окремого запасу на 135,9 млн кубометрів газу для постачання Придністров’я.

До кінця жовтня має запрацювати комерційна лінія електропередач на 400 кВ Вулканешть–Кишинів, що збільшисть гнучкість енергосистеми. Також планують збільшити пропускну здатність для передачі електроенергі їна кордоні з Румунією.

Нагадаємо, навесні Молдова запроваджувала надзичайний стан в енергетиці після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Влітку викликом для Молдови стали проблеми з генерацією електроенергії у сусідній Румунії внаслідок критичного обміління Дунаю, а також обміління Дністра, який є основним джерелом водопостачання для країни.