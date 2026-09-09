В Молдове утвердили план подготовки энергетического сектора к зиме

Правительство Молдовы утвердило план подготовки к предстоящей зиме, в который заложены меры на случай возможных проблем.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Утвержденный правительством Молдовы план подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов предусматривает меры по стабильному обеспечению страны электроэнергией, газом, теплом и нефтепродуктами.

Документ был подготовлен на фоне роста цен на газ на международных рынках, рисков, связанных с российско-украинской войной, и последствий летней засухи.

Среди прочего, план предусматривает диверсификацию источников поставок газа и увеличение запасов. До 1 ноября поставщики обязаны создать запасы в объеме 15% годового потребления.

Предусматривается создание отдельного запаса в размере 135,9 млн кубометров газа для снабжения Приднестровья.

К концу октября должна заработать коммерческая линия электропередачи на 400 кВ Вулканешть–Кишинев, что повысит гибкость энергосистемы. Также планируется увеличить пропускную способность для передачи электроэнергии на границе с Румынией.

Напомним, весной Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешть" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Летом проблемой для Молдовы стали проблемы с генерацией электроэнергии в соседней Румынии вследствие критического обмеления Дуная, а также обмеление Днестра, который является основным источником водоснабжения для страны.