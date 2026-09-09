У ЄС зареєстрували захищену назву для бринзи з Румунії

Єврокомісія погодила реєстрацію захищеного географічного зазначення для румунської бринзи, що виготовляється на півночі країни за специфічним локальним рецептом.

Про це повідомили у пресслужбі ЄК, пише "Європейська правда".

Єврокомісія зареєструвала "ферментовану бринзу з Таки" як захищене географічне зазначення для сиру, що виготовляється в однойменному селищі на півночі Румунії за давньою традиційною рецептурою.

Сир роблять з непастеризованого коров’ячого молока, процес виготовлення передбачає ферментацію, дозрівання, засолювання і вимішування, як "посудина" використовується свинячий сечовий міхур.

Як зазначають, виготовити повністю ідентичний сир неможливо за межами даного культурного і географічного контексту.

Найменування для румунської бринзи поповнить перелік із 3900 вже існуючих захищених географічних зазначень.

Раніше до переліку потрапив болгарський розсільний сир сирене, латвійський хліб за особливим рецептом та вино з британського Сассекса. У ньому є також українська продукція.