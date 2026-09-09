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У ЄС зареєстрували захищену назву для бринзи з Румунії

Новини — Середа, 9 вересня 2026, 19:02 — Марія Ємець

Єврокомісія погодила реєстрацію захищеного географічного зазначення для румунської бринзи, що виготовляється на півночі країни за специфічним локальним рецептом. 

Про це повідомили у пресслужбі ЄК, пише "Європейська правда". 

Єврокомісія зареєструвала "ферментовану бринзу з Таки" як захищене географічне зазначення для сиру, що виготовляється в однойменному селищі на півночі Румунії за давньою традиційною рецептурою. 

Сир роблять з непастеризованого коров’ячого молока, процес виготовлення передбачає ферментацію, дозрівання, засолювання і вимішування, як "посудина" використовується свинячий сечовий міхур. 

Як зазначають, виготовити повністю ідентичний сир неможливо за межами даного культурного і географічного контексту. 

Найменування для румунської бринзи поповнить перелік із 3900 вже існуючих захищених географічних зазначень. 

Раніше до переліку потрапив болгарський розсільний сир сирене, латвійський хліб за особливим рецептом та вино з британського Сассекса. У ньому є також українська продукція.  

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Румунія Єврокомісія
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