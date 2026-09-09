В ЕС зарегистрировали защищенное наименование для брынзы из Румынии

Еврокомиссия одобрила регистрацию защищенного географического указания для румынской брынзы, которая производится на севере страны по особому местному рецепту.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕК, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия зарегистрировала "ферментированную брынзу из Таки" в качестве защищенного географического указания для сыра, который производится в одноименном поселке на севере Румынии по давней традиционной рецептуре.

Сыр изготавливают из непастеризованного коровьего молока, процесс производства включает ферментацию, созревание, засолку и перемешивание, в качестве "сосуда" используется свиной мочевой пузырь.

Как отмечается, изготовить полностью идентичный сыр невозможно за пределами данного культурного и географического контекста.

Наименование румынской брынзы пополнит перечень из 3900 уже существующих защищенных географических указаний.

Ранее в перечень вошли болгарский расселовый сыр сирене, латвийский хлеб по особому рецепту и вино из британского Сассекса. В нем также представлена украинская продукция.