Телефонный разговор между Мерцем и Трампом неожиданно отменили

Запланированный на среду, 9 сентября, телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа неожиданно не состоялся.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус, передает Bild, пишет "Европейская правда".

Корнелиус не назвал конкретных обстоятельств, отметив лишь, что дело, вероятно, не ограничивается проблемами с графиками. Новую дату разговора пока не определили.

Отмечается, что запланированный разговор Мерца и Трампа должен был касаться прежде всего 25-й годовщины террористических атак 11 сентября 2001 года. По словам Корнелиуса, канцлер хотел подчеркнуть, что США могут и в дальнейшем рассчитывать на полную солидарность Германии и Европы.

В то же время стоит отметить, что это произошло на фоне того, как Трамп приветствовал высокие результаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

"Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на воскресных выборах в Саксонии-Анхальт со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

Сопредседатель "АдН" Алиса Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Ангальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.