Бухарест опроверг слухи о якобы планах участия румынских военных в войне в Украине

В администрации президента Румынии назвали дезинформацией слухи о том, что Румыния якобы планирует отправлять своих военных в Украину для участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В администрации президента Румынии пояснили, что Никушор Дан направил в парламент на согласование запрос о том, чтобы задействовать до 20 румынских военнослужащих в Оперативном командование многонациональной группы поддержки Украины, действующей на территории Франции и Великобритании, и это не имеет ничего общего с участием в боевых действиях.

"В последние дни в сети распространяется ложный нарратив о том, что Румыния планирует отправить военных в Украину для участия в войне. Это манипуляция-запугивание, которая умышленно искажает суть решения, чтобы распространять безосновательные утверждения о втягивании Румынии в конфликт", – заявили в администрации президента.

Также в заявлении подчеркнули, что продолжающаяся война России против Украины влияет на ситуацию с безопасностью всех соседних государств, в том числе Румынии.

"Главный приоритет Румынии – защита наших граждан. Именно поэтому наше государство участвует во всех международных форматах, которые помогают обеспечить это. Один из таких форматов – "коалиция желающих", – поясняют в заявлении, отметив, что речь идет о военном аспекте реализации политических и юридических гарантий для Украины со стороны партнеров, которые начнут действовать после прекращения боевых действий и будут отвечать интересам безопасности всего региона.

"Очень небольшая группа румынских военных будет участвовать в координационной работе, а не в боевых действиях", – подчеркивают в заявлении.

Напомним, что Болгария после смены власти решила больше не участвовать в этом формате.

В Великобритании существуют опасения относительно "медленной смерти" "коалиции" из-за вероятности смены власти во Франции после выборов 2027 года.