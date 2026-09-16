У Міноборони РФ нагородили командира корабля, який стріляв у данський вертоліт

Міністр оборони Російської Федерації Андрей Бєлоусов нагородив командира корвета "Сообразительный", який випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

Про це йдеться у повідомленні російського військового відомства в Telegram, передає "Європейська правда".

Бєлоусов нагородив медаллю "За бойові заслуги" командира корвета "Сообразительный" за "вмілі та рішучі дії під час запобігання провокації з боку вертольота ВПС Данії", як стверджують у Міноборони РФ.

Там заявили, що 14 вересня о 14:22 корвет "Сообразительный" Балтійського флоту РФ виконував завдання в нейтральних водах у південно-західній частині Балтійського моря, виявив повітряну ціль, яку ідентифікував як вертоліт типу Fennec ВПС Данії, що прямував курсом на зближення з російським бойовим кораблем і на виклики по міжнародному каналу зв’язку не відповідав.

"З метою запобігання провокації з боку данського вертольота командир корвета прийняв рішення випустити дві червоні сигнальні світлові ракети, після чого вертоліт покинув район перебування російського бойового корабля", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Данія викликала російського посла після того, як у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи.

Посол РФ у Копенгагені заявив, що це данський військовий гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.