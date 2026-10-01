Россия вызвала посла Дании в связи с инцидентом с обстрелом датского вертолета

Министерство иностранных дел России вызвало посла Дании для выражения протеста в связи с "провокациями" вертолета датских ВВС, который 14 сентября был обстрелян сигнальными ракетами с российского корвета "Сообразительный".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в российском МИД.

Послу Дании в Москве Рольфу Холмбое выразили решительный протест "в связи с непрофессиональными и провокационными действиями" вертолета ВВС Дании типа Fennec в отношении корвета "Сообразительный" Балтийского флота.

Как утверждают в ведомстве, 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря вертолёт "опасно приблизился" и завис на высоте менее 50 метров над российским кораблём, что "представляло реальную угрозу безопасности мореплавания, могло создать риски прямого и косвенного столкновения, привести к сбоям в работе корабельного оборудования".

Все предупреждения экипажу датского вертолёта якобы были проигнорированы. Тогда с целью привлечения внимания российский корвет выпустил две сигнальные световые ракеты в сторону, якобы противоположную вертолёту, после чего тот, как утверждается, прекратил "провокационные действия" и покинул район нахождения корабля.

В МИД РФ дипломату подчеркнули, что российская сторона расценивает действия Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

"Подчеркнуто, что в условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе, непосредственно связанной с растущей антироссийской военной активностью НАТО, повторение подобных безрассудных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьезного инцидента", – добавили в ведомстве.

Напомним, Дания вызвала российского посла после того, как 14 сентября российский корвет выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.

Посол РФ в Копенгагене заявил, что именно датский военный вертолёт "спровоцировал" российский корабль своими манёврами.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный", который выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолёта Вооружённых сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.