СМИ: три человека пострадали после вскрытия посылки в военной полиции Польши

В среду, 30 сентября, в штабе военной полиции в Новой Дембе, что в Подкарпатском воеводстве Польши, произошел опасный инцидент с неизвестной посылкой.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По данным радиостанции, неизвестную посылку отправили в местное подразделение военной полиции.

После её вскрытия двое офицеров и гражданский, находившиеся в комнате, почувствовали недомогание. У них возникло раздражение кожи на лице и руках.

Еще четырех военнослужащих, у которых не было симптомов, изолировали. Кроме того, из соседнего здания эвакуировали 133 человека. На месте работали специалисты химической спасательной службы.

В то же время в Министерстве национальной обороны Польши заявили, что проведенная экспертиза не выявила в посылке химических, биологических или радиологических веществ.

В апреле в Румынии официально предъявили обвинения двум украинским гражданам по делу о "взрывных" посылках, которые, как считается, организовывались по заказу российских спецслужб.

В Германии в середине марта начался суд над украинцами, которые, возможно, готовили маршрут для "взрывных" посылок по заказу российских спецслужб.