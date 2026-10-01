Сибига поблагодарил Эстонию за запрет транзита российского и белорусского зерна

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение эстонского правительства запретить транзит российского и белорусского зерна через свою территорию и призвал другие страны последовать этому примеру.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Сибига отметил, что Россия пытается перенаправить свой экспорт через европейские порты в то время, когда атакует украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда, ставит под угрозу жизнь международных экипажей и пытается сорвать морскую торговлю Украины в Черном море.

Министр приветствовал решение Эстонии о запрете транзита, а также координацию с Литвой и Латвией в этом вопросе. Сибига призвал другие государства последовать примеру Таллинна.

"Россия должна ощутить последствия своей агрессии везде, где она ищет доходы и маршруты для ее поддержки. Чем больше дверей Европа закрывает перед российским бизнесом, тем сложнее Москве финансировать свою войну", – подчеркнул глава МИД.

1 октября Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

Российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ.

Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.

В частности, Латвия ввела пограничный контроль за зерном, чтобы предотвратить транзит товара, похищенного в Украине, а также объявила о введении 300-процентных пошлин на перевозку зерна из России и Беларуси и его переработку.

Тем временем Литва усиливает проверки российского зерна, транспортируемого через порт Клайпеда, чтобы определить, не является ли оно похищенным из Украины.