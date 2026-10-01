В Латвии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

Власти Латвии сообщили в четверг, 1 октября, что с июня задержали двух граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщила Служба государственной безопасности Латвии (СГБ), передает Politico, пишет "Европейская правда".

Служба государственной безопасности Латвии заявила, что этих двух латвийских граждан подозревают в сборе информации о базе в Адажи – одной из важнейших военных баз Латвии, где дислоцируется бригада НАТО в стране, – а также о военных радиолокационных системах и передвижениях самолетов.

По данным СГБ, задержанные собирали информацию для российской военной разведки. Один из подозреваемых, как отмечается, даже использовал частный самолет для проведения разведки и фотографирования базы.

Прошлой осенью СГБ задержала мужчину, который шпионил за военными объектами и передавал информацию российским спецслужбам.

А в конце сентября прокуратура Дюссельдорфа предъявила обвинение подозреваемому в шпионаже в пользу России.