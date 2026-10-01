В Турции задержали оппозиционного мэра Мерсина и ещё 58 человек по подозрению в коррупции

Турецкая полиция в четверг арестовала 59 подозреваемых в рамках коррупционного дела, связанного с государственными тендерами; среди задержанных – мэр города Мерсин от оппозиционной Республиканской народной партии Вахап Сечер.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, передает "Европейская правда".

Сечера задержали вместе с мэрами муниципалитетов Енишехир и Мезитли по подозрению в мошенничестве при проведении государственных тендеров. В прокуратуре заявляют, что общий размер ущерба, нанесенного государственным интересам в трех муниципалитетах, превысил 1,4 млрд турецких лир.

Кроме того, в отношении главы муниципалитета Мезитли Ахмета Серкана Тунчера, помимо дела о коррупции, ведется еще одно отдельное расследование.

Тунчер находится под следствием по статье "руководство вооруженной преступной организацией" по обвинению в том, что он якобы организовал вооруженные нападения на предприятия лиц, с которыми у него были конфликты.

Среди целей нападений, как утверждается, были здание областного отделения "Новой партии" и медиаорганизация Çağın Medya.

Расследование в Мерсине является новым шагом в рамках беспрецедентных правовых репрессий против муниципалитетов, возглавляемых оппозиционными партиями в Турции.

Десятки мэров, в частности мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, находятся в тюрьме в ожидании суда в рамках расследований по делам о коррупции.

Оппозиция последовательно отвергает обвинения, называя их политически мотивированными.

Напомним, с марта 2025 года мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится в тюрьме, по предъявленным обвинениям ему грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет. Имамоглу обвиняют в коррупции и шпионаже.

В июле 2025 года его отдельно приговорили к почти двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.

Также стоит отметить, что 21 мая этого года суд в Турции отменил результаты съезда Республиканской народной партии (CHP) 2023 года и тем самым аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем ключевой оппозиционной партии. Вместо этого суд восстановил в должности бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу. Это решение, как ожидается, подорвет единство внутри CHP и снизит ее шансы бросить вызов блоку Эрдогана на выборах.