Британия ввела новые санкции против РФ: в списке – суда, пропагандисты и причастные к пыткам

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении нового пакета санкций против России.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 31 новая мера предусматривает введение санкций против судов "теневого флота" для перевозки СПГ, дезинформационных сетей Кремля и лиц, причастных к пыткам гражданского населения и идеологической обработке детей.

В заявлении подчеркнули, что эти меры принимаются на фоне того, что в сентябре Россия запустила в сторону Украины более 3 тысяч реактивных беспилотников.

В ведомстве отметили, что после "выборов" на временно оккупированных территориях Украины в начале этого месяца Великобритания решила принять меры против лиц и организаций, которые, как было установлено, подрывали территориальную целостность Украины путем нарушений прав человека.

Среди них: восемь человек, "причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с украинскими гражданскими лицами".

Еще семь человек попали под санкции за свою роль в индоктринации и милитаризации украинских детей.

Кроме того, как подчеркнули в заявлении, российское государство пытается создать новый "теневой флот", чтобы обойти санкции и сохранить доходы от экспорта газа. Поэтому, как отмечается, этот пакет мер направлен против нескольких судов, приобретенных для поддержки этих усилий, в частности тех, которые были введены в эксплуатацию лишь в июле этого года.

В заявлении также обратили внимание на то, что Россия продолжает "вести войну дезинформации по всему миру", используя сеть анонимных онлайн-ферм ботов и троллей для подрыва демократических процессов и распространения дезинформации.

Поэтому этот пакет санкций также охватывает семь человек – в том числе четырех граждан Грузии – "причастных к распространению прокремлевской дезинформации".

В начале сентября Великобритания оштрафовала лондонское отделение американского банка Citibank на 4,7 миллиона фунтов стерлингов (6,35 млн долларов) за нарушение санкций против России.

В конце месяца президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил его в отсутствии планов отменять британские санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.