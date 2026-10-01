Еврокомиссия подаст в суд на Словакию за то, что она не внедрила электронную систему для таможни

Европейская комиссия приняла решение передать дело в отношении Словакии в Суд Европейского Союза в связи с невыполнением требования о внедрении электронной системы временного хранения товаров, перевозимых воздушным транспортом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Электронная система содержит информацию о товарах, не происходящих из стран ЕС, представленных таможенным органам и помещенных на временное хранение до их перевода под таможенную процедуру или реэкспорт.

"Словакия не выполнила свои обязательства по внедрению электронной системы временного хранения для воздушного транспорта. 7 мая 2025 года Европейская комиссия направила Словакии официальное предупреждение, а 11 декабря 2025 года – мотивированное заключение. Поскольку Словакия не выполнила соответствующие требования, Европейская комиссия теперь передает это дело в Суд ЕС", – сообщили в ведомстве.

В соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза и Законом о его применении государства-члены были обязаны создать и ввести в действие электронную систему временного хранения для воздушного транспорта к установленному сроку, который был продлен до 31 декабря 2023 года. Система позволяет подавать в электронном виде соответствующие декларации на временное хранение товаров, поступающих воздушным транспортом.

Декларация о временном хранении – это электронный документ, подаваемый в таможенные органы для размещения товаров, не происходящих из ЕС, в утвержденном хранилище на срок до 90 дней в ожидании окончательного применения таможенной процедуры или реэкспорта.

Эта система способствует повышению безопасности и более эффективному регулированию внутреннего рынка, предоставляя таможенным органам возможность отслеживать товары с момента их ввоза в ЕС до момента их перевода под таможенную процедуру или реэкспорта, отмечают в комиссии. Кроме того, система обеспечивает контроль за соблюдением требований, поскольку таможенные органы могут проверять действующие запреты и ограничения на уровне ЕС и на национальном уровне во время нахождения товаров на временном хранении.

Напомним, Совет ЕС и Европарламент согласились пересмотреть таможенную систему ЕС, предоставив Союзу более современный инструментарий для борьбы с такими тенденциями, как огромный рост объемов торговли, особенно в сфере электронной коммерции.

Ранее суд Европейского Союза отклонил иски шести венгерских университетов, которые оспаривали ограничения на получение финансирования из бюджета ЕС.