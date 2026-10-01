В Нидерландах возросло число смертей от вируса Западного Нила

В Нидерландах за последние недели ещё четверо человек скончались от инфекции, вызванной вирусом Западного Нила.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM), цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Общее количество летальных исходов в стране в этом году возросло до девяти.

Первый за последние шесть лет случай заражения вирусом Западного Нила, полученного на территории Нидерландов, был зарегистрирован в августе. С тех пор общее количество подтвержденных случаев в стране возросло до 56.

В то же время в RIVM отметили, что вспышка, вероятно, уже достигла пика, поскольку в течение последних недель количество новых случаев заражения уменьшилось.

Ранее сообщалось, что с весны в Европе зарегистрировали более 1,5 тысячи случаев заболевания вирусом Западного Нила, причем заражение произошло на территории самих стран, а не во время поездок за границу.

В конце августа в Нидерландах в больнице скончался человек, заболевший лихорадкой Западного Нила – опасным вирусным заболеванием, передающимся через укусы комаров.

В сентябре сообщалось о том, что в районе аэропорта немецкого Франкфурта скончался третий человек, инфицированный малярией.