ЕС и Молдова обсудят в Брюсселе прогресс на пути к членству

В понедельник, 5 октября, в Брюсселе состоится 10-е заседание Совета ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Заседание возглавит топ-дипломатка ЕС Кая Каллас, делегацию Молдовы – премьер-министр Василе Тофан. Европейскую комиссию будет представлять еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Заседание станет возможностью обменяться мнениями относительно процесса вступления Молдовы в ЕС, политического диалога и реформ, в частности в сферах правосудия, свободы и безопасности, а также сотрудничества и сближения в сфере внешней политики и политики безопасности.

Кроме того, стороны также обсудят экономическое и другое отраслевое сотрудничество, в частности вопросы энергетики и торговли.

А во время закрытой части заседания они смогут обсудить глобальные и региональные вызовы.

Недавно СМИ писали, что Европейская комиссия перераспределяет ресурсы, чтобы не отставать от быстрых темпов реформ в Молдове, хотя вопрос о её вступлении в ЕС политически связан с заявкой Украины.

Напомним, Украина и Молдова совместно подали заявку на вступление в Европейский Союз в конце февраля 2022 года. С тех пор Брюссель в значительной степени рассматривает евроинтеграционные процессы Украины и Молдовы параллельно.

Вместе с тем в 2025 году в ЕС начали обсуждать возможность разделить переговорные треки Украины и Молдовы. В интервью "Европейской правде" в феврале 2026 года Марта Кос заявила, что в процессе вступления в ЕС Украину и Молдову не будут разъединять, однако это может измениться, если Украина замедлит внедрение необходимых реформ.