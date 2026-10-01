Венгрия отреагировала на высылку своих дипломатов из России

В Министерстве иностранных дел Венгрии "приняли к сведению" решение РФ выслать сотрудников венгерских дипломатических представительств в ответ на аналогичный шаг венгерской стороны.

Об этом говорится в заявлении венгерского МИД в Х, сообщает "Европейская правда".

В то же время во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Венгрия сохранит своё дипломатическое присутствие в России.

"Мы не заинтересованы в эскалации дипломатической напряженности, но остаемся при своем решении, принятом из соображений национальной безопасности. Наши дипломатические представительства в России продолжают полноценно функционировать, и Венгрия сохранит свое дипломатическое присутствие", – говорится в заявлении венгерского МИД.

Сообщалось, что 1 октября в МИД России вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Российской Федерации, которому выразили "решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием" властей Венгрии, чтобы ряд российских дипломатических сотрудников покинули территорию страны.

Также в МИД РФ объявили о планах выдворить сотрудников венгерских дипломатических представительств.