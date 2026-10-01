СМИ: в Германии заблокировали законопроект о введении "налога на сахар"

Канцелярия федерального канцлера Германии заблокировала представленный министром финансов Ларсом Клингбайлем законопроект о введении налога на сладкие напитки.

Об этом агентству dpa стало известно из источников в правительственных кругах, сообщает "Европейская правда".

Источники сообщили, что законопроект отличается от предложения, выдвинутого комитетом по финансированию здравоохранения, и "в его нынешнем виде вряд ли сможет получить поддержку большинства в правительстве".

Министерство финансов не ответило на запрос о комментарии.

Это произошло после того, как Клингбайль, чья Социал-демократическая партия (СДПГ) является младшим партнером в коалиции, в среду направил свои планы в министерства для консультаций.

Этот налог встретил сильное сопротивление со стороны консервативного парламентского блока ХДС/ХСС и некоторых федеральных земель Германии; премьер-министр земли Гессен Борис Рейн из ХДС охарактеризовал эти планы как бремя для местных производителей напитков.

Согласно планам Клингбайля, сбор будет взиматься со всех напитков с содержанием сахара 5 граммов на 100 миллилитров.

Напитки, содержащие подсластители вместо сахара, не будут облагаться сбором; от него также будут освобождены чистые фруктовые и овощные соки, а также безалкогольное пиво и вино.

Размер сбора будет зависеть от содержания сахара и составит от 26 до 38 евроцентов за литр.

Согласно проекту закона, налог должен был вступить в силу 1 июля 2027 года, при этом Министерство финансов прогнозировало дополнительные налоговые поступления в размере около 1 млрд евро в год.

Идея "налога на сахар" обсуждалась в Германии уже давно, однако до сих пор не была воплощена в жизнь.

Аналогичный шаг подготовила Италия – налог сначала должен был вступить в силу в этом году, однако его отложили на 2027 год.

По данным СМИ, налог на сахар – также одна из мер, которые рассматриваются в ЕС для финансирования нового бюджета.