Румыния и Польша договорились о сотрудничестве в закупках ударных дронов

Министерства обороны Румынии и Польши подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в рамках финансового инструмента Security Action For Europe (SAFE).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Румынии.

Речь идет об укреплении сотрудничества с целью поддержки оборонной промышленности обеих стран в двустороннем формате, в рамках НАТО и Европейского Союза.

Также Польша и Румыния договорились о тесном сотрудничестве в сфере приобретения системы ударных беспилотников – одного из проектов, реализуемых под руководством Министерства национальной обороны Румынии и финансируемых через инструмент SAFE.

Напомним, что с 1 октября Польша меняет правила реагирования ПВО на воздушные цели. Это прежде всего касается изменения правил идентификации иностранных воздушных целей.

Также польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.