ПАСЕ призвала выплатить Украине компенсации из замороженных российских активов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства-члены принять меры, чтобы перенаправить замороженные активы РФ на выплату компенсаций Украине по решениям ЕСПЧ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на резолюцию ПАСЕ.

Россия имеет задолженность в размере более 3,3 млрд евро в виде невыплаченных компенсаций, присужденных Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), однако продолжает игнорировать свои юридические обязательства, отказываясь выполнять решения ЕСПЧ и взаимодействовать с механизмами надзора Совета Европы, заявляют в ПАСЕ.

"В этой резолюции Парламентская ассамблея призывает государства-члены и государства-наблюдатели принять конкретные меры для урегулирования этой беспрецедентной ситуации, в частности, перенаправить замороженные активы российского государства на выплату компенсации Украине и украинским жертвам после вынесения Судом решений по межгосударственным делам, а также обеспечить, чтобы национальные правовые рамки позволяли исполнение решений Суда на внутреннем уровне", – говорится в резолюции.

Также Ассамблея призвала государства и Европейский Союз ввести целевые индивидуальные санкции в отношении конкретных лиц, совершивших наиболее серьезные нарушения прав человека, зафиксированные в решениях ЕСПЧ.

Кроме того, Ассамблея призвала сохранить все материалы дел, касающихся жалоб против России, защитить личные данные незаконно депортированных украинских детей и предоставить полную информацию об этих детях через соответствующий международный механизм.

Напомним, украинская делегацЕия в ПАСЕ отмечала, что будет использовать пленарные дебаты, заседания комитетов и двусторонние встречи, чтобы привлечь внимание к массированным российским атакам на гражданские объекты и критическую инфраструктуру, гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках и потребностям Украины в преддверии зимы. А также – к выплате компенсаций по решению ЕСПЧ.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили способ передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.