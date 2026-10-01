Генсек НАТО: сегодня в Европе нет мира

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне роста злонамеренных атак со стороны России заявил, что "сегодня в Европе нет мира".

Заявление Рютте приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил генсек Североатлантического альянса, Европа сталкивается с "полномасштабной войной" в Украине и "растущим" списком злонамеренных гибридных атак России на континенте.

"Несмотря на эти тяжелые потери, Путин не проявляет никакого желания прекратить войну. Наоборот, сейчас он её усиливает. И давайте будем откровенны: наши собственные страны являются целями. Список злонамеренных гибридных атак России по всей Европе ежедневно пополняется… Мы знаем, что эти атаки являются признаком отчаяния в России. Путин не достигает своей цели в Украине и хочет заставить нас за это заплатить", – сказал Рютте.

Он предупредил, что европейских лидеров "ожидает долгий путь", поскольку "хорошо отлаженная военная машина России в ближайшее время не заржавеет, а… военная модернизация и технологическое развитие Китая не собираются замедляться".

"Мир неустойчив. Мы не знаем наверняка, что принесет завтрашний день. Но мы знаем, что будем защищать друг друга, и что нападение на одного – это нападение на всех. Это кредо и наша непоколебимая решимость придерживаться его сохраняют мир уже более 75 лет", – добавил Рютте.

Недавно Рютте также высказывал убеждение, что непосредственной угрозы для Альянса со стороны России пока нет.

Ранее Рютте предупредил, что вторжение дронов на территорию Альянса свидетельствует об "эволюции характера угрозы".