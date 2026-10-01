Швеция передала энергетическое оборудование для трёх областей Украины

На прошлой неделе Швеция поставила 31 тонну необходимого оборудования в Полтавскую, Киевскую и Ивано-Франковскую области Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины в Х, сообщает "Европейская правда".

Поставки включали стационарные дизель-генераторы для медицинских учреждений, коммунальных служб и цифровой инфраструктуры, а также оборудование для производства и обработки бетонных блоков.

В Полтавской области генераторы помогут больницам обеспечивать оказание жизненно важных медицинских услуг во время отключений электроэнергии. В Киевской области резервное электроснабжение обеспечит функционирование критически важных объектов, а оборудование, доставленное в Ивано-Франковскую область, будет использоваться для обеспечения работы инфраструктуры.

"Эта помощь позволит укрепить устойчивость жизненно важных служб и поддержать подготовку к очередной зиме в условиях войны на фоне продолжающихся российских атак", – отметили в украинском министерстве.

Ранее Литва передала нескольким украинским регионам более 17 тонн энергетического оборудования. А Германия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму более 640 тысяч евро для Днепропетровской области.