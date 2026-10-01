Трамп прокоментував свої низькі рейтинги

Президент США Дональд Трамп назвав фейковими цифрами свої низькі рейтинги.

Про це він сказав в інтерв'ю TIME, передає "Європейська правда".

Президент США стверджує, що все ще здатний обійти будь-якого з кандидатів на виборах.

"Це фейкові цифри. Я б обіграв будь-кого з сьогоднішніх кандидатів на 20 пунктів. Ваші цифри – фейкові. Соціологи корумповані. Вони майже такі ж корумповані, як і журналісти", – заявив Трамп, коментуючи питання щодо низьких рейтингів.

При цьому він згадав про зростання економіки в числі своїх досягнень.

"Усі казали, що у вас ніколи не буде робочих місць, і що у вас ніколи не буде, знаєте, робочих місць у виробництві. У нас з’являється більше робочих місць у виробництві, ніж будь-коли в історії нашої країни. Ви хоч уявляєте, що відбувається? Ви знаєте, скільки заводів було побудовано? І я говорю не про штучний інтелект. Я говорю про автомобільні заводи, Pfizer, Merck, Lilly. Вони всі повертаються", – заявив Трамп.

21 вересня стало відомо, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 32% – що є найнижчим рівнем схвалення за всю його політичну кар’єру.

Перед цим рекордно низький рейтинг схвалення Трампа зафіксувало опитування Financial Times.

Сам президент США заявляв, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на потенційний вплив цього конфлікту на проміжні вибори до Конгресу.