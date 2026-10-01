Трамп прокомментировал свои низкие рейтинги

Президент США Дональд Трамп назвал свои низкие рейтинги "фейковыми цифрами".

Об этом он заявил в интервью TIME, сообщает "Европейская правда".

Президент США утверждает, что по-прежнему способен обойти любого из кандидатов на выборах.

"Это фейковые цифры. Я бы обыграл любого из сегодняшних кандидатов на 20 пунктов. Ваши цифры – фейковые. Социологи коррумпированы. Они почти так же коррумпированы, как и журналисты", – заявил Трамп, комментируя вопрос о низких рейтингах.

При этом он упомянул о росте экономики в числе своих достижений.

"Все говорили, что у вас никогда не будет рабочих мест и что у вас никогда не будет, знаете, рабочих мест в производстве. У нас появляется больше рабочих мест в производстве, чем когда-либо в истории нашей страны. Вы хоть представляете, что происходит? Вы знаете, сколько заводов было построено? И я говорю не об искусственном интеллекте. Я говорю об автомобильных заводах, Pfizer, Merck, Lilly. Они все возвращаются", – заявил Трамп.

21 сентября стало известно, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 32% – что является самым низким уровнем одобрения за всю его политическую карьеру.

До этого рекордно низкий рейтинг одобрения Трампа зафиксировал опрос Financial Times.

Сам президент США заявлял, что не сожалеет о начале войны против Ирана, несмотря на потенциальное влияние этого конфликта на промежуточные выборы в Конгресс.