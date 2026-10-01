Сибіга: Україна планує домогтися відновлення санкцій щодо Усманова і Фрідмана

Київ офіційно ставить за мету дати відповідь на нещодавнє рішення ЄС, що призвело до виключення з санкційного списку двох російських олігархів.

Про це розповів очільник українського МЗС Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр підкреслив, що Україна і раніше вважала це рішення неприйнятним та назвав його "обурливою історією". "Ми до останнього і публічно, і непублічно боролися, аби це не відбулося", – додав він.

Утім, Сибіга вважає, що питання наразі не закрите і анонсував переговори із ЄС щодо посилення санкцій.

"Наша відповідь буде асиметрична. Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. І ми зараз на стадії формалізації", – заявив він.

Міністр закордонних справ не уточнив, про який саме механізм санкціонування йдеться, але зауважив, що Київ працює також над включенням Усманова і Фідмана до національних санкційних списків.

"Президент це вже схвалив, плюс ми працюємо на національних рівнях, щоби Усманов і Фрідман були санкціоновані у національних юрисдикціях. Канада нам підтверджує, що не буде вилучати зі списку. У нас є Британія, Японія, Австралія. Ну і будемо наздоганяти у всіх інших юрисдикціях цих двох осіб", – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Литві національні санкції проти Усманова і Фрідмана. Також Естонія запровадила власні санкції проти цих олігархів.

Деталі у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну"