Сибига: Украина планирует добиться возобновления санкций в отношении Усманова и Фридмана

Киев официально ставит перед собой цель отреагировать на недавнее решение ЕС, которое привело к исключению из санкционного списка двух российских олигархов.

Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече с журналистами в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Министр подчеркнул, что Украина и ранее считала это решение неприемлемым и назвал его "возмутительной историей". "Мы до последнего и публично, и за кулисами боролись, чтобы этого не произошло", – добавил он.

Впрочем, Сибига считает, что вопрос пока не закрыт, и анонсировал переговоры с ЕС об ужесточении санкций.

"Наш ответ будет асимметричным. Вы исключили двух олигархов, а мы внесем дополнительно двадцать. Мы подготовили список, в который вошли более двадцати российских олигархов. И также снова будем возвращать этих двоих. И мы сейчас находимся на стадии формализации", – заявил он.

Министр иностранных дел не уточнил, о каком именно механизме санкционирования идет речь, но отметил, что Киев также работает над включением Усманова и Фридмана в национальные санкционные списки.

"Президент это уже одобрил, плюс мы работаем на национальном уровне, чтобы Усманов и Фридман были включены в санкционные списки в национальных юрисдикциях. Канада подтверждает нам, что не будет исключать их из списка. У нас есть Великобритания, Япония, Австралия. Ну и будем догонять во всех остальных юрисдикциях этих двух лиц", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Литве введены национальные санкции против Усманова и Фридмана. Также Эстония ввела собственные санкции против этих олигархов.

Подробности в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину"