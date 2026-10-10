Лідерка німецьких "Зелених" закликала соціал-демократів виключити Шредера з партії

Лідерка німецької "Партії зелених" Франциска Брантнер закликає Соціал-демократичну партію виключити колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє ntv.

Таким чином вона відреагувала на новини про те, що російський правитель святкував день народження у компанії ексканцлера.

"Герхард Шредер святкує день народження Путіна разом із ним, тоді як цивільні особи знову гинуть під час російських атак в Україні. Це політично неприйнятно", – заявила Брантнер.

"Спроба виключення з партії провалилася у 2022 році. З того часу ситуація погіршилася: зараз Росія навіть атакує нас у Німеччині за допомогою гібридних атак. Шредер нічого з цього не виніс. Необхідно розпочати нову процедуру", – додала вона.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що правитель Росії Владімір Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. 7 жовтня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер перебував у Москві та відвідав один з магазинів мережі гіпермаркетів Globus в Росії, де нещодавно отримав посаду.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував візит колишнього канцлера Герхарда Шредера до правителя Росії Владіміра Путіна і святкування його дня народження.