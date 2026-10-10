Лидер немецких "Зелёных" призвала социал-демократов исключить Шредера из партии

Лидер немецкой "Партии зелёных" Франциска Брантнер призывает Социал-демократическую партию исключить бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Таким образом она отреагировала на новости о том, что российский правитель отмечал день рождения в компании экс-канцлера.

"Герхард Шредер отмечает день рождения Путина вместе с ним, в то время как мирные жители снова гибнут во время российских атак в Украине. Это политически неприемлемо", – заявила Брантнер.

"Попытка исключения из партии провалилась в 2022 году. С тех пор ситуация ухудшилась: сейчас Россия даже атакует нас в Германии с помощью гибридных атак. Шредер ничего из этого не извлек. Необходимо начать новую процедуру", – добавила она.

Напомним, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин отпраздновал свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. 7 октября бывший канцлер Германии Герхард Шредер находился в Москве и посетил один из магазинов сети гипермаркетов Globus в России, где недавно занял должность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал визит бывшего канцлера Герхарда Шредера к правителю России Владимиру Путину и празднование его дня рождения.