У Латвії поки не підтримали поправки щодо постійного дозволу на проживання для українців

Комісія Сейму Латвії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції на першому читанні поки що не підтримала подальше просування поправок до Закону про підтримку цивільного населення України в Латвії, які передбачають спеціальний порядок отримання постійного дозволу на проживання для громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Комісія вирішила поки що не передавати законопроєкт на подальший розгляд, оскільки необхідно отримати висновок Міністерства фінансів щодо можливого впливу запропонованих змін на державний бюджет. Очікується, що комісія повернеться до розгляду поправок наступного тижня.

Згідно із законопроєктом, громадяни України, які мають лише українське громадянство та отримали або мають на даний час тимчасовий захист у Латвії, зможуть звертатися за постійним дозволом на проживання на спеціально встановлених умовах.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці зазначають, що необхідність таких змін виникла після набрання 15 вересня чинності новою редакцією Закону про імміграцію. Згідно з нею, передбачено лише один вид постійного дозволу на проживання – із набуттям статусу довгострокового резидента Європейського Союзу.

При цьому чинні норми передбачають відмову в наданні постійного дозволу на проживання особам, які раніше отримували в Латвії тимчасовий захист.

У пояснювальній записці зазначається, що для частини громадян України п’ятирічний термін безперервного проживання в Латвії закінчиться вже в березні 2027 року.

На думку авторів законопроєкту, тому необхідно заздалегідь створити чіткі та передбачувані правила, які визначатимуть подальший правовий статус українців у Латвії.

Запропоновані поправки передбачають, що до п’ятирічного терміну проживання можна буде зараховувати також період, протягом якого особа перебувала в Латвії на підставі довгострокової візи або дозволу на проживання.

Окремо планується встановити спеціальні вимоги щодо наявності достатніх коштів для проживання.

Для чоловіків також передбачається вимога надати підтвердження від компетентних органів України про звільнення від призову на військову службу у разі мобілізації.

Водночас остаточного рішення щодо подальшого просування законопроєкту поки що немає. Комісія Сейму планує повторно розглянути поправки наступного тижня після отримання висновку Міністерства фінансів щодо їхнього можливого впливу на державний бюджет.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що німецький уряд може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають в країні, але робитиме це "без примусу".

Нагадаємо, наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Детальніше про це у статті: Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.