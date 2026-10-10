В Латвии пока не поддержали поправки о предоставлении постоянного вида на жительство украинцам

Комиссия Сейма Латвии по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции в первом чтении пока не поддержала дальнейшее продвижение поправок к Закону о поддержке гражданского населения Украины в Латвии, которые предусматривают специальный порядок получения постоянного вида на жительство для граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Комиссия решила пока не передавать законопроект на дальнейшее рассмотрение, поскольку необходимо получить заключение Министерства финансов относительно возможного влияния предложенных изменений на государственный бюджет. Ожидается, что комиссия вернется к рассмотрению поправок на следующей неделе.

Согласно законопроекту, граждане Украины, имеющие только украинское гражданство и получившие или имеющие в настоящее время временную защиту в Латвии, смогут обращаться за постоянным видом на жительство на специально установленных условиях.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что необходимость таких изменений возникла после вступления 15 сентября в силу новой редакции Закона об иммиграции. Согласно ей, предусмотрен только один вид постоянного вида на жительство – с приобретением статуса долгосрочного резидента Европейского Союза.

При этом действующие нормы предусматривают отказ в предоставлении постоянного вида на жительство лицам, ранее получавшим в Латвии временную защиту.

В пояснительной записке отмечается, что для части граждан Украины пятилетний срок непрерывного проживания в Латвии истечет уже в марте 2027 года.

По мнению авторов законопроекта, поэтому необходимо заранее создать четкие и предсказуемые правила, которые будут определять дальнейший правовой статус украинцев в Латвии.

Предлагаемые поправки предусматривают, что к пятилетнему сроку проживания можно будет зачислять также период, в течение которого лицо находилось в Латвии на основании долгосрочной визы или вида на жительство.

Отдельно планируется установить специальные требования относительно наличия достаточных средств для проживания.

Для мужчин также предусмотрено требование предоставить подтверждение от компетентных органов Украины об освобождении от призыва на военную службу в случае мобилизации.

В то же время окончательного решения о дальнейшем продвижении законопроекта пока нет. Комиссия Сейма планирует повторно рассмотреть поправки на следующей неделе после получения заключения Министерства финансов об их возможном влиянии на государственный бюджет.

Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что немецкое правительство может помочь Украине в возвращении находящихся в стране мужчин призывного возраста, но будет делать это "без принуждения".

Напомним, в конце июля Евросоюз продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, с нововведением, согласно которому вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Подробнее об этом в статье: Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила предоставления убежища для украинцев.