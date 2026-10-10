Опитування: більшість німців вважають візит Шредера до Путіна недоречним
Більшість опитаних жителів Німеччини негативно ставляться до візиту колишнього канцлера Герхарда Шредера до правителя Росії Владіміра Путіна з нагоди його дня народження.
Про це свідчать результати опитування YouGov на замовлення dpa, передає "Європейська правда".
56% респондентів заявили, що колишньому канцлеру не слід було приймати таке запрошення. Чверть опитаних вважають візит доречним, тоді як п’ята частина відповіла, що не знає або не надала відповіді.
Репрезентативне опитування, в якому взяли участь 1 219 осіб з усієї Німеччини, було проведено у п’ятницю.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував цю зустріч у коментарі, опублікованому в суботу.
"Огидно, що колишній канцлер так тепло обіймає воєнного злочинця", – сказав Макеєв.
Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що правитель Росії Владімір Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. 7 жовтня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер перебував у Москві та відвідав один з магазинів мережі гіпермаркетів Globus в Росії, де нещодавно отримав посаду.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував візит колишнього канцлера Герхарда Шредера до правителя Росії Владіміра Путіна і святкування його дня народження.