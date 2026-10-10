Зеленський обговорив з Макроном виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Емманюелем Макроном виклики після послаблення санкцій США проти російських нафтопродуктів.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що розмова відбувалась просто під час суботньої балістичної атаки Росії проти Києва.

"Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень. На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", – написав він.

За словами президента, важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і мають бути спільні сміливі кроки.

"Обговорили виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів. Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі", – заявив Зеленський.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.