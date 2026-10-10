Зеленский обсудил с Макроном проблемы, связанные с ослаблением санкций против нефтепродуктов РФ
Президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном проблемы, возникшие после ослабления санкций США против российских нефтепродуктов.
Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".
Зеленский отметил, что разговор состоялся как раз во время субботней ракетной атаки России на Киев.
"Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений. К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов", – написал он.
По словам президента, важно в ответ усилить давление на Россию, и должны быть совместные смелые шаги.
"Обсудили вызовы, связанные с ослаблением санкций против нефтепродуктов. Россияне должны почувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не останется. Координируемся по существу, готовим встречи", – заявил Зеленский.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.
Для премьера Финляндии эта сделка стала "ужасным разочарованием".
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал решение президента США большой ошибкой и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.